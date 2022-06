Alitalia | un airbus A330 decolla con possibili danni Air France | Ci hanno colpito al gate

(Di domenica 26 giugno 2022) Dopo il decollo è stato chiesto a un volodi Italia Trasporto Aereo in esecuzione da JFK a Roma se avesse avutopoiché un pilota dell'Airha riferito di essersi scontrato nell'area di parcheggio e potrebbero aver subito. I piloti di Air Italyriferito di non avere ricevuto indicazioni econtinuato il volo. Qui il video

maria_szczurek : Nuova Alitalia, stessi vizi : follia rinnovare la flotta con AIRBUS (l'Italia non partecipa) anzichè Boeing che ven… -

