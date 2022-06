Aborto: storia di diritto e scelta. (Di domenica 26 giugno 2022) La Costituzione non fa alcun riferimento all’Aborto e nessun diritto del genere è implicitamente protetto da alcuna disposizione costituzionale” Corte Suprema degli Stadi Uniti D’America Con queste parole gli USA sono tornati indietro. Di 50 anni. Una sentenza storica che ha scatenato proteste ovunque nel Paese. È la “notizia” della settimana perché fa sentire le donne meno libere. Vero è che il dibattito sull’Aborto è sempre stato molto acceso, soprattutto negli Stati Uniti. Andando a vedere nel dettaglio, la Corte Suprema statunitense ha abolito la storica sentenza Roe vs Wade attraverso la quale negli Usa il diritto all’interruzione di gravidanza era stata riconosciuta dalla stessa Corte nel 1973. La sentenza riconosceva che il diritto alla privacy personale ai sensi della Costituzione ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 26 giugno 2022) La Costituzione non fa alcun riferimento all’e nessundel genere è implicitamente protetto da alcuna disposizione costituzionale” Corte Suprema degli Stadi Uniti D’America Con queste parole gli USA sono tornati indietro. Di 50 anni. Una sentenza storica che ha scatenato proteste ovunque nel Paese. È la “notizia” della settimana perché fa sentire le donne meno libere. Vero è che il dibattito sull’è sempre stato molto acceso, soprattutto negli Stati Uniti. Andando a vedere nel dettaglio, la Corte Suprema statunitense ha abolito la storica sentenza Roe vs Wade attraverso la quale negli Usa ilall’interruzione di gravidanza era stata riconosciuta dalla stessa Corte nel 1973. La sentenza riconosceva che ilalla privacy personale ai sensi della Costituzione ...

