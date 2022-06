Aborto, Google permetterà ai propri dipendenti il trasferimento in un altro Stato (Di domenica 26 giugno 2022) I dipendenti di Google potranno fare domanda di trasferimento in un altro Stato "senza giustificazione". La scelta, contenuta in una email al personale dell'azienda di Mountain View, arriva dopo la decisione della Corte Suprema... Leggi su today (Di domenica 26 giugno 2022) Idipotranno fare domanda diin un"senza giustificazione". La scelta, contenuta in una email al personale dell'azienda di Mountain View, arriva dopo la decisione della Corte Suprema...

Pubblicità

rtl1025 : Da #Amazon a #Meta, passando anche per #Apple, #Netflix, #Google. Sono solo alcune della aziende che copriranno i c… - Frances36579074 : RT @rtl1025: Da #Amazon a #Meta, passando anche per #Apple, #Netflix, #Google. Sono solo alcune della aziende che copriranno i costi di via… - NoemiMarco14 : RT @rtl1025: Da #Amazon a #Meta, passando anche per #Apple, #Netflix, #Google. Sono solo alcune della aziende che copriranno i costi di via… - AAntifahier : #Aborto In Italia non siamo messi meglio degli USA: 2ginecologi su 3sono obiettori, la legge lo consente! In molti… - la_staxy : RT @rtl1025: Da #Amazon a #Meta, passando anche per #Apple, #Netflix, #Google. Sono solo alcune della aziende che copriranno i costi di via… -