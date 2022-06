“Una voce per Padre Pio” | l’edizione 2022 in onda su Rai 1

(Di sabato 25 giugno 2022) In programma sabato 25 giugno dalle ore 21.35, tra gli ospiti Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli PIETRALCINA – Sabato 25 giugno in prima serata, dalle ore 21.35, su Rai1 andrà inda Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN), UnaperPio. Alla conduzione ci sarà Mara Venier. Nato da un’idea di Enzo Palumbo, il programma da 23 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento diPio: dare sollievo alla sofferenza umana. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, nella sua storica cornice, borgo natio del Frate, set suggestivo e abituale....

Pubblicità

vascorossi : Amo il sud Amo anche il centro, e anche il nord… Amo tutta l’Italia ma..AMO IL SUD. C’è una voce che circola da ann… - vaticannews_it : ??#Podcast #PapaLuciani raccontato da Andrea @Tornielli Una cosa è leggere le sue parole, un'altra ascoltarlo dalla… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Difesa Christopher Miller chiamò l'addetto militare Usa a Roma per indagare sulla voce secondo cu… - ShakenovaL : RT @MariGe49975095: @3Shvets @dimash_official Una voce che sembra angelica, o un urlo straziante, e tante cose, che sia una persona così pi… - ShakenovaL : RT @MariGe49975095: @3Shvets @dimash_official Fa dei bassi, degli acuti, alcune voci diventano una voce mista, il che sembra incredibile ch… -

... già prima del voto dell'assemblea di Strasburgo, le autorità italiane avevano fatto sentire chiara la propriacontraria alla messa al bando delle auto a benzina e diesel a partire dal 2035....... siccome non si può venire a far pace per poi alzare i toni della. Nella parte finale del confronto invece non nasconde di avere il difetto nel diventarepersona insopportabile appena si ...In programma sabato 25 giugno dalle ore 21.35, tra gli ospiti Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli PIETRALCINA - ...Oggetto della riunione, chiesta a gran voce dal sindaco Giammusso, i continui disservizi idrici che stanno mettendo in ginocchio la popolazione. “Quella di mercoledì 29 giugno è una riunione ...