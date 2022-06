TS – “Ci attende un inizio molto duro”

(Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-24 22:32:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: CREMONESE – L’allenatore della Cremonese Massimiliamo Alvini, ha commentato la pubblicazione dei calendari della prossima stagione. Il tecnico di Fucecchio parte proprio contro la Viola: “Me lo aspettavo. Ero convinto che avremmo immediatamente incontrato la Fiorentina e una tra le grandi big. Così è stato: prima andremo a Firenze e poi a Roma. Mi ritengo fortunato nell’esordire in Serie A proprio in questa città”. Un calendario che sarà differente tra andata e ritorno: “Non credo sia un fattore determinante; lo sarà invece la lunga pausa che affronteremo. La sosta sarà un’anomalia per tutti e alla fine potrà incidere. Sono convinto che l’immediato dopo Mondiale sarà un momento chiave; ad ogni modo il campionato in generale e la lotta salvezza si ...

