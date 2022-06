Sport in tv oggi sabato 25 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 25 giugno 2022)252022, saranno di scena diversi: il tennis con le finali dei tornei ATP di Eastbourne e Mallorca e WTA di Eastbourne e Bad Homburg, i motori con il GP d’Olanda del Motomondiale, nuoto, nuoto artistico e pallanuoto con i Mondiali, e molti altri ancora.IN TV25) 09.00 Nuoto, Mondiali: batterie – Rai+HD, Rai Play 2 09.00-09.40 Moto3, GP Olanda: prove libere 3 – SkyMotoGP, SkyUno, Sky Go, Now 09.55-10.40 MotoGP, GP Olanda: prove libere 3 – SkyMotoGP, SkyUno, Sky Go, Now 10.55-11.35 Moto2, GP Olanda: prove libere 3 – SkyMotoGP, Sky ...

Pubblicità

SimoneTogna : Giuseppe #Marotta ha rilasciato una breve intervista esclusiva a RadioRai che andrà in onda nel pomeriggio di oggi… - giorgio_gori : Oggi compie 80 anni il bergamasco che ha vinto più titoli mondiali, una leggenda dello sport italiano. Auguri Giaco… - OA_Sport : Tutti gli eventi da seguire oggi, sabato 25 giugno, in tv ed in streaming - CalcioOggi : Calciomercato, le notizie del 24 giugno: il Fulham vuole Romagnoli del Milan - Corriere della Sera - CalcioOggi : Calciomercato, le notizie del 24 giugno: Milan su Ziyech del Chelsea - Corriere della Sera -

OA Sport

Quasi trecento giorni per inseguire lo scudetto,in casa Milan, il 4 giugno chissà: conoscere il calendario così presto non dà fiato ai pronostici perché si è più vicini al campionato passato ...Continua il Mondiale 2022 di nuoto artistico in corso di svolgimento a Budapest. Quest'sono in programma le ultime due prove e lo spettacolo di certo non mancherà. Si partirà alle ore 13:30 con la finale del duo misto libero, gara in cui per l'Italia parteciperanno Giorgio Minisini ... Sport in tv oggi (venerdì 24 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Il presidente dello Sci Club Capracotta, Oreste D’Andrea, con comprensibile soddisfazione annuncia che questa mattina sarà in visita a Capracotta il presidente della Federazione nazionale sport ...Una settimana è già trascorsa dall’inizio degli Sport Estate Games di Opes Latina. Parliamo dell’iniziativa gratuita che ha preso piede lo scorso anno per animare la Marina di Latina e tutti i fruitor ...