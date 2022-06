Siccità, le misure di emergenza del Comune di Milano: stop alle fontane, chiuse le porte dei negozi, temperature a 26 gradi in case e uffici (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo lo stato di emergenza, fino al 30 settembre, dichiarato dalla Regione Lombardia per la “grave situazione di deficit idrico”, il sindaco di Milano, Beppe Sala, chiude tutte le fontane della città. Il primo cittadino ha firmato un’ordinanza che prevede una serie di misure emergenziali. Oltre alla chiusura di tutte le fontane “fatte salve quelle dove sia presente fauna e flora e i laghetti dei parchi cittadini”, il provvedimento ordina anche la sospensione dell’irrigazione a spruzzo dei prati e delle aree verdi, “eccetto l’irrigazione a goccia che interessa i nuovi impianti di alberi che devono essere preservati”. Rimarranno aperte, invece, le fontanelle cittadine “visto l’arrivo di una nuova ondata di colore”. Chiudere le porte dei negozi – Oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo lo stato di, fino al 30 settembre, dichiarato dalla Regione Lombardia per la “grave situazione di deficit idrico”, il sindaco di, Beppe Sala, chiude tutte ledella città. Il primo cittadino ha firmato un’ordinanza che prevede una serie diemergenziali. Oltre alla chiusura di tutte le“fatte salve quelle dove sia presente fauna e flora e i laghetti dei parchi cittadini”, il provvedimento ordina anche la sospensione dell’irrigazione a spruzzo dei prati e delle aree verdi, “eccetto l’irrigazione a goccia che interessa i nuovi impianti di alberi che devono essere preservati”. Rimarranno aperte, invece, lelle cittadine “visto l’arrivo di una nuova ondata di colore”. Chiudere ledei– Oltre ...

