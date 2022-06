Siccità, a Milano chiudono le fontane. Sala: "Ridurre i consumi" (Di sabato 25 giugno 2022) Il Comune di Milano ha approvato una delibera per combattere l'emergenza siccita', che prevede alcuni provvedimenti come la chiusura delle fontane. Lo ha reso noto il sindaco, Giuseppe Sala, con un post su Facebook. "L'emergenza siccita' pe Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 25 giugno 2022) Il Comune diha approvato una delibera per combattere l'emergenza siccita', che prevede alcuni provvedimenti come la chiusura delle. Lo ha reso noto il sindaco, Giuseppe, con un post su Facebook. "L'emergenza siccita' pe Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Per l'emergenza siccità il Comune di Milano chiude le fontane. Il sindaco Sala firma un'ordinanza per invitare anch… - repubblica : Siccità a Milano, ordinanza del sindaco Sala. Fontane chiuse, uso dell'acqua al minimo, negozi e uffici a 26 gradi - petergomezblog : Siccità, le misure di emergenza del Comune di Milano: stop alle fontane, chiuse le porte dei negozi, temperature a… - sulsitodisimone : Milano chiude le fontane per risparmiare acqua - Snoopy16466 : RT @petergomezblog: Siccità, le misure di emergenza del Comune di Milano: stop alle fontane, chiuse le porte dei negozi, temperature a 26 g… -