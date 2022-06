Salesi | sopralluogo della Regione nel cantiere | un piano in più e posti letto aumentati a 201 Ecco come sarà il nuovo Pediatrico

Pubblicità

RegioneMarcheIT : L'assessore all'edilizia ospedaliera Francesco Baldelli ha effettuato un sopralluogo al cantiere per la realizzazio… -

corriereadriatico.it

Due governatori di segno opposto, il primo del Pd, il secondo espressione di Fratelli d'Italia, non sciolgono il nodo del nuovo. I cantieri , per dare forma e sostanza alla struttura regionale ...I consiglieri comunali del gruppo, Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino chiedono ...a seguito di nota pervenuta in data 6 giugno e successivodell'... Salesi, sopralluogo della Regione nel cantiere: un piano in più e posti letto aumentati a 201. Ecco come sarà ANCONA Partito con Ceriscioli, non arriva ancora al traguardo con Acquaroli. Due governatori di segno opposto, il primo del Pd, il secondo espressione di Fratelli d’Italia, non sciolgono ...