Nuovi outfit estate 2022, il bikini con le catene di Elisabetta Gregoraci e la gonna pareo (Di sabato 25 giugno 2022) Il bikini è il grande protagonista di questa estate 2022. Questo capo può essere sfoggiato non solo in spiaggia, ma in ogni occasione. In particolare si può prendere ispirazione da Elisabetta Gregoraci che ha indossato un meraviglioso bikini con le catene. Inoltre nel guardaroba non può mai mancare nemmeno la gonna pareo e questa è stata sfoggiata da Paola Marella. Moda novità estate 2022 La bella Elisabetta Gregoraci ama da sempre il costume a due pezzi. La showgirl preferisce i modelli micro, con reggiseno a triangolo o a fascia e slip sgambato. Per quanto riguarda le tonalità, Elisabetta sfoggia costumi a tinta unita o con stampa fantasia.

