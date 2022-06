Mercato Napoli | Osimhen dice no alla Premier League Ecco perché - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

tvdellosport : ??Il nostro @tancredipalmeri ha intercettato Matteo #Politano a Formentera, queste le sue parole?? ??Politano: “Quand… - Luxgraph : Arrivabene-Cherubini, summit a Forte dei Marmi sul mercato Juve - AlessandroVig0 : Previsione del mercato delle big: Inter = sarà più forte Juve = sarà più forte Milan = rimarrà sullo stesso livello… - ZonaBianconeri : RT @cn1926it: #Koulibaly fa gola a #Barcellona e #Juve: #Giuntoli non si farà trovare impreparato - Fprime86 : RT @sportmediaset: Deulofeu-Napoli può saltare | Berardi se parte Zaniolo | Il vice Immobile #napoli #roma #lazio #sportmediaset https://t… -

CalcioToday.it

... che ilvaluta 40 milioni (va a scadenza fra un anno) e che dipende però dal destino di De Ligt. E poi i giovani: Fagioli , Miretti , Soulé .. Insomma, al barserve il tempo pieno., Lozano che fine ha fatto Le ipotesi di, 25 giugno 2022 - In un mare azzurro segnato dall'incertezza comincia a stagliarsi da lontano un porto sicuro: si tratta di Victor Osimhen , che a dispetto di alcune recenti voci di ... Napoli, si infiamma il mercato: l’indizio social scatena i tifosi La polizia locale di Napoli ha effettuato una serie di controlli in orari ... in piazza Garibaldi al fine di contrastare le criticità legate allo svolgimento dei mercatini abusivi. In totale sono ...Spunta anche l'ipotesi Napoli. Il centrale, dopo una stagione complicata dalla contestazione e dal silenzio assordante del club, ha chiesto la cessione. Ci vorrà tempo per una soluzione. I suoi agenti ...