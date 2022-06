Mara Venier rivela: “Vi rivelo quando andrò via da Domenica In” (Di sabato 25 giugno 2022) Torna a parlare Mara Venier in vista della nuova stagione di Domenica In che inizierà a settembre: ecco cosa farà dopo l’addio al talk show. Mara Venier non smette mai di stupire ed anche quest anno tornerà al timone di Domenica In. Infatti la conduttrice da settembre sarà la protagonista della Domenica di Rai Uno: le sue parole durante l’ultima intervista. Le parole di Zia Mara durante l’ultima intervista (via WebSource)Dopo diverse voci riguardanti il suo ritiro, Mara Venier tornerà in onda da settembre con Domenica In. Nonostante ciò la showgirl veneta sa bene quando lasciare, anche se ogni anno è solita annunciare il suo ritiro. La conduttrice però non riesce ... Leggi su vesuvius (Di sabato 25 giugno 2022) Torna a parlarein vista della nuova stagione diIn che inizierà a settembre: ecco cosa farà dopo l’addio al talk show.non smette mai di stupire ed anche quest anno tornerà al timone diIn. Infatti la conduttrice da settembre sarà la protagonista delladi Rai Uno: le sue parole durante l’ultima intervista. Le parole di Ziadurante l’ultima intervista (via WebSource)Dopo diverse voci riguardanti il suo ritiro,tornerà in onda da settembre conIn. Nonostante ciò la showgirl veneta sa benelasciare, anche se ogni anno è solita annunciare il suo ritiro. La conduttrice però non riesce ...

