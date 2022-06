Lukaku è già in Italia: vacanze in Sardegna aspettando il ritorno all'Inter (Di sabato 25 giugno 2022) Manca ancora poco per il ritorno di Romelu Lukaku all 'Inter, col belga e i nerazzurri che sono divisi soltanto da qualche chilometro. Big Rom, infatti, si trova già in Italia e soltanto poche ore lo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 giugno 2022) Manca ancora poco per ildi Romeluall ', col belga e i nerazzurri che sono divisi soltanto da qualche chilometro. Big Rom, infatti, si trova già ine soltanto poche ore lo ...

Pubblicità

sportli26181512 : Inter, sequel Lukaku: una nuova trama: L'’attaccante belga sarà a Milano martedì o mercoledì per test medici e visi… - milan_corner : RT @IlBuonFabio: Fondamentali per l’intesa economica tra #Ziyech e #Milan sarebbero dec. crescita e bonus. E #Maldini e #Massara possono co… - moralesajv87 : RT @IlBuonFabio: Fondamentali per l’intesa economica tra #Ziyech e #Milan sarebbero dec. crescita e bonus. E #Maldini e #Massara possono co… - korastar2016 : RT @theMilanZone_: Fondamentali per l’intesa economica tra #Ziyech e #Milan sarebbero dec. crescita e bonus. E #Maldini e #Massara possono… - sportli26181512 : #Lukaku è già in Italia: vacanze in Sardegna aspettando il ritorno all'Inter: L'attaccante belga è atteso a Milano… -