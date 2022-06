LIVE Moto2, GP Olanda 2022 in DIRETTA: tra poco le qualifiche (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.50 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, ben ritrovati! Ci avviciniamo alle qualifiche di Moto2 per il Gran Premio d’Olanda! 11.46 Per il momento è tutto; appuntamento alle 15:10 per seguire con la nostra DIRETTA LIVE le qualifiche di Moto2 ad Assen. A più tardi! 11.43 Da evidenziare anche l’esclusione di Jorge Navarro e Fermin Aldeguer: dovranno passare dal Q1 nel pomeriggio, a partire dalle 15:10. 11.40 Esclusi tra gli azzurri Alessandro Zaccone (18esimo), Lorenzo Dalla Porta (21°), Niccolò Antonelli (ventisettesimo) e Simone Corsi (29esimo). 11.37 Il miglior tempo della classifica combinata è di Augusto Fernandez, seguito da Albert Arenas (+0.065) e Bo Bendsneyder (+0.111). Bene Arbolino, quinto; ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, ben ritrovati! Ci avviciniamo allediper il Gran Premio d’! 11.46 Per il momento è tutto; appuntamento alle 15:10 per seguire con la nostralediad Assen. A più tardi! 11.43 Da evidenziare anche l’esclusione di Jorge Navarro e Fermin Aldeguer: dovranno passare dal Q1 nel pomeriggio, a partire dalle 15:10. 11.40 Esclusi tra gli azzurri Alessandro Zaccone (18esimo), Lorenzo Dalla Porta (21°), Niccolò Antonelli (ventisettesimo) e Simone Corsi (29esimo). 11.37 Il miglior tempo della classifica combinata è di Augusto Fernandez, seguito da Albert Arenas (+0.065) e Bo Bendsneyder (+0.111). Bene Arbolino, quinto; ...

Pubblicità

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Il vincitore del Sachsenring davanti ad @AlbertArenas75 e @bobendsneyder - https://t… - motograndprixit : #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Il vincitore del Sachsenring davanti ad @AlbertArenas75 e @bobendsneyder - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Olanda 2022 in DIRETTA: buon inizio di sessione per Arbolino Vietti rischia ma per ora è 13° -… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Olanda 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Il pilota del Team #Italtrans ha preceduto #AugustoFernandez e #AlbertArenas - https:/… -