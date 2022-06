LIVE Italia-Spagna 1-4 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: in difficoltà il Settebello! (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.42 Rete della Spagna con Tahull, Italia-Spagna 1-4. 4.30 Tiro di Perrone sull’esterno della rete. 5.09 GOOOOOOOOOOL, Di Fulviooooo, si sveglia il Settebello, Italia-Spagna 1-3. 5.37 Rete della Spagna, Larumbe, inizio disastroso del Settebello, Italia-Spagna 0-3. 6.10 Ancora gol della Spagna, De Toro, Italia-Spagna 0-2. 6.52 Traversa di Fondelli. 7.32 Rete della Spagna con Famera, che approfitta di un errore del portiere, Italia-Spagna 0-1. 7.55? Inizia il primo quarto! 17.57 Primo posto in palio! 17.55 Solo cinque minuti al via! 17.50 Tra cinque minuti l’ingresso in ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.42 Rete dellacon Tahull,1-4. 4.30 Tiro di Perrone sull’esterno della rete. 5.09 GOOOOOOOOOOL, Di Fulviooooo, si sveglia il Settebello,1-3. 5.37 Rete della, Larumbe, inizio disastroso del Settebello,0-3. 6.10 Ancora gol della, De Toro,0-2. 6.52 Traversa di Fondelli. 7.32 Rete dellacon Famera, che approfitta di un errore del portiere,0-1. 7.55? Inizia il primo quarto! 17.57 Primo posto in palio! 17.55 Solo cinque minuti al via! 17.50 Tra cinque minuti l’ingresso in ...

