Isola 16 | Vladimir Luxuria rivela qual è stata la sua più grande trasgressione a letto

Dopo aver aveva vinto l'edizione numero sei de L'Isola dei Famosi targata Rai e aver ricoperto il ruolo di opinionista sempre sulla rete ammiraglia, Vladimir Luxuria è tornata a vestire lo stesso ruolo nell'attuale edizione in onda su Canale Cinque, accanto a Nicola Savino. Splendida nei suoi look colorati ed eleganti, Vladimir nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. L'opinionista ha confessato quale è stata la sua gioia più grande: Lo sguardo dei miei genitori quando mi sono laureata con 110 e lode. A seguire c'è Giulia, mia nipote. Quando qualche compagno di scuola le dice che Vladimir Luxuria, in realtà, è un uomo, lei risponde: "Resta comunque mia zia".

