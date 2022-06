“Incredibile”. Carlo Conti scaccia via le critiche e ammutolisce tutti. La conferma è arrivata poco fa (Di sabato 25 giugno 2022) Serate estive anche in tv: ormai i principali programmi proposti dalle reti nazionali sono tutti in vacanza, ricaricano le batterie in attesa della prossima stagione che si preannuncia come al solito ricca di novità e di intrattenimento per il pubblico. Di conseguenza Rai e Mediaset stanno proponendo programmi leggeri, serie o repliche per cercare di accontentare il pubblico. Nella serata di venerdì 24 giugno Rai 1 ha proposto la replica di Top 10, il programma condotto da Carlo Conti, mentre su Canale 5 è andata in onda New Amsterdam, la serie tv con Max Goodwin. Dopo gli ottimi risultati della passata edizione, vengono riproposte le sei puntate andate in onda tra aprile e maggio 2021. Top Dieci è stato il primo programma ad andare in onda di sera dopo lo scoppio della pandemia. La prima stagione è stata trasmessa in replica la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Serate estive anche in tv: ormai i principali programmi proposti dalle reti nazionali sonoin vacanza, ricaricano le batterie in attesa della prossima stagione che si preannuncia come al solito ricca di novità e di intrattenimento per il pubblico. Di conseguenza Rai e Mediaset stanno proponendo programmi leggeri, serie o repliche per cercare di accontentare il pubblico. Nella serata di venerdì 24 giugno Rai 1 ha proposto la replica di Top 10, il programma condotto da, mentre su Canale 5 è andata in onda New Amsterdam, la serie tv con Max Goodwin. Dopo gli ottimi risultati della passata edizione, vengono riproposte le sei puntate andate in onda tra aprile e maggio 2021. Top Dieci è stato il primo programma ad andare in onda di sera dopo lo scoppio della pandemia. La prima stagione è stata trasmessa in replica la ...

Pubblicità

VgAdele : RT @ILGUARDIANOZ: MASSONERIA : L'ex Magistrato Carlo Palermo parla dei Rosacroce in seno alla Massoneria e dei loro progetti criminali. Un… - tigrelt : RT @ILGUARDIANOZ: MASSONERIA : L'ex Magistrato Carlo Palermo parla dei Rosacroce in seno alla Massoneria e dei loro progetti criminali. Un… - Robycop51 : RT @ILGUARDIANOZ: MASSONERIA : L'ex Magistrato Carlo Palermo parla dei Rosacroce in seno alla Massoneria e dei loro progetti criminali. Un… - TuvoReal : RT @ILGUARDIANOZ: MASSONERIA : L'ex Magistrato Carlo Palermo parla dei Rosacroce in seno alla Massoneria e dei loro progetti criminali. Un… - carlo_masera : RT @renatogalgano: È incredibile il numero di italiani che conosce a menadito le dinamiche della Corte Suprema e della politica americana:… -