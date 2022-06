I virologi alla riscossa. Ricciardi e Bassetti tornano protagonisti (Di sabato 25 giugno 2022) Sono ancora tra noi. I virologi protagonisti nell'epoca del Covid continuano a riempire con le loro dichiarazioni telegiornali, programmi e quotidiani. «Mi stupisce chi, tra i presunti esperti, si sorprende per i dati sull'ondata pandemica che stiamo vivendo. Non riesco a capire cosa studiano. Era evidente oltre tre mesi fa che sarebbe successo, dati alla mano». A dirlo all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. «Avevo detto a marzo che avremmo avuto un picco a luglio. Non sono un mago, mi baso sulle evidenze. Mi sembrava abbastanza chiaro cosa sarebbe accaduto dall'analisi degli elementi che avevamo: l'allentamento delle misure di contenimento e, insieme, varianti più contagiose. Sono i dati che parlano». Meno ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Sono ancora tra noi. Inell'epoca del Covid continuano a riempire con le loro dichiarazioni telegiornali, programmi e quotidiani. «Mi stupisce chi, tra i presunti esperti, si sorprende per i dati sull'ondata pandemica che stiamo vivendo. Non riesco a capire cosa studiano. Era evidente oltre tre mesi fa che sarebbe successo, datimano». A dirlo all'Adnkronos Salute Walter, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. «Avevo detto a marzo che avremmo avuto un picco a luglio. Non sono un mago, mi baso sulle evidenze. Mi sembrava abbastanza chiaro cosa sarebbe accaduto dall'analisi degli elementi che avevamo: l'allentamento delle misure di contenimento e, insieme, varianti più contagiose. Sono i dati che parlano». Meno ...

