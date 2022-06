Da Instagram arriva il filtro per oscurare le pubblicità sulla perdita del peso: la gallery per attivarlo (Di sabato 25 giugno 2022) Da Instagram arriva una buona notizia! Sarà l’ondata della body positivity e dei tantissimi professionisti impegnati nella divulgazione online, fatto sta che il social network di Mark Zuckerberg ha deciso di fare un doveroso aggiornamento alle sue impostazioni, inserendo tra i filtri oscuranti delle inserzioni anche quello sulla perdita del peso. Online e non, le pubblicità sulla perdita del peso “sono deleterie per le persone che hanno un difficile rapporto con il loro corpo o l’alimentazione”, spiega Francesca Mittoni (aka @frafitfoodie) che su Instagram racconta quanto salute e benessere valgano più dell’aspetto fisico, sbugiardando l’editing di foto e video e facendo un appassionato lavoro di divulgazione (anche ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 25 giugno 2022) Dauna buona notizia! Sarà l’ondata della body positivity e dei tantissimi professionisti impegnati nella divulgazione online, fatto sta che il social network di Mark Zuckerberg ha deciso di fare un doveroso aggiornamento alle sue impostazioni, inserendo tra i filtri oscuranti delle inserzioni anche quellodel. Online e non, ledel“sono deleterie per le persone che hanno un difficile rapporto con il loro corpo o l’alimentazione”, spiega Francesca Mittoni (aka @frafitfoodie) che suracconta quanto salute e benessere valgano più dell’aspetto fisico, sbugiardando l’editing di foto e video e facendo un appassionato lavoro di divulgazione (anche ...

