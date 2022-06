Celle San Vito: 140 abitanti e 100 cani censiti. Ci sono anche Califano, Bob Marley e Vasco Comune (Di sabato 25 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle San Vito: Personaggi famosi come Lupin e Rocky, oppure cantanti come Califano, Vasco, Bob Marley (foto, ndr.) ma anche nomignoli curiosi come Baffutella, Peppinella, Ciuffo e Senzanaso. sono i nomi dei cani che vivono nelle famiglie di Celle di San Vito. Gli amici a quattro zampe sono stati censiti dal Servizio Veterinario di Sanità Animale (Area “A” dell’ASL di Troia). Complessivamente, i 140 abitanti di Celle di San Vito si occupano di circa 100 cani, in maggioranza di sesso femminile, con una prevalenza di meticci, epagneul breton, setter inglese ... Leggi su noinotizie (Di sabato 25 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso daldiSan: Personaggi famosi come Lupin e Rocky, oppure cantanti come, Bob(foto, ndr.) manomignoli curiosi come Baffutella, Peppinella, Ciuffo e Senzanaso.i nomi deiche vivono nelle famiglie didi San. Gli amici a quattro zampestatidal Servizio Veterinario di Sanità Animale (Area “A” dell’ASL di Troia). Complessivamente, i 140didi Sansi occupano di circa 100, in maggioranza di sesso femminile, con una prevalenza di meticci, epagneul breton, setter inglese ...

VercesiErnesto : RT @annamariamoscar: “Questo è un paese per cani: nella piccola Celle Di San Vito vivono 100 quattrozampe e 140 persone” - annamariamoscar : “Questo è un paese per cani: nella piccola Celle Di San Vito vivono 100 quattrozampe e 140 persone” - serenel14278447 : “Questo è un paese per cani: nella piccola Celle Di San Vito vivono 100 quattrozampe e 140 persone” - telodogratis : Celle San Vito, il paese che conta 140 abitanti e 100 cani - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #complimenti #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? Questo è un paese per #cani: nella piccola Celle Di San Vito vivono 100… -