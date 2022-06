(Di sabato 25 giugno 2022) Come sempre, ci è voluta una crisi idrica perché il tema de... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

fanpage : Resta senz' #acqua la Lombardia. Tra le 'vittime' della #siccità c'è anche il lago di #Livigno a 1.805 metri sopra… - reportrai3 : Stiamo affrontando la peggiore siccità degli ultimi 70 anni. Il letto del nostro fiume più imponente si sta trasfor… - Teresat73540673 : Se c'è crisi idrica,x come l'hanno imposta,catastrofe senza precedenti a livelli planetario,dovrebbe interessare il… - cirillo_c : @nataliacavalli ....innaffiata e fatta cresere con acqua purissima che di sti tempi è dura?? - ioamolasardegna : @Adnkronos Se c’è acqua su Marte, VADO SU MARTE!!! -

Il Foglio

Ora ho trovato un equilibrio, prendo bene l'e avverto buone sensazioni anche nel breve". D'altronde è il suo momento magico (ieri aveva migliorato due volte il record italiano in questa ...... andava a pascolare i buoi nei terreni di famiglia, nel villaggio di San Simone, a circa 10 chilometri di distanza: lì si rimaneva a dormire l'intera settimana senza corrente elettrica né, per ... C’è acqua e acqua. E la siccità va gestita, non drammatizzata