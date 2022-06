Calciomercato, Ilicic resta in Serie A: è il sogno dei tifosi (Di sabato 25 giugno 2022) Il trequartista dell’Atalanta Josip Ilicic pronto a lasciare la Dea. Lo sloveno è il sogno di mercato di un altro club di Serie A. L’avventura di Josip Ilicic con la maglia dell’Atalanta potrebbe concludersi dopo cinque stagioni. Il trequartista sloveno entrerà nel suo ultimo anno di contratto e i nerazzurri potrebbero voler monetizzare il suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 giugno 2022) Il trequartista dell’Atalanta Josippronto a lasciare la Dea. Lo sloveno è ildi mercato di un altro club diA. L’avventura di Josipcon la maglia dell’Atalanta potrebbe concludersi dopo cinque stagioni. Il trequartista sloveno entrerà nel suo ultimo anno di contratto e i nerazzurri potrebbero voler monetizzare il suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

