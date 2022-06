Calciomercato Cagliari | Mazzitelli vuole rimanere a Monza

(Di sabato 25 giugno 2022)chiude al trasferimento:alper giocarsi le sue chance in Serie A Il centrocampista del, ex Sassuolo, Lucaha definitivamente chiuso le porte ad un possibile trasferimento aldentro alcune trattative che vanno avanti da tempo tra i due club. Le sue parole riportate da L’Unione Sarda: «Sono stato convocato per il ritiro con il, voglio giocarmi le mie carte in Serie A» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

LeBombeDiVlad : ?? #Cagliari pronto ad accogliere il primo acquisto ?? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #SerieB - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli su Nandez: il Cagliari ha chiesto un giovane talento azzurro - CalcioOggi : Franco Carboni Cagliari, il giovane argentino ha fatto la sua scelta: oggi sarà la giornata decisiva - Cagliari New… - CagliariNews24 : Calciomercato Cagliari, Liverani ha chiesto Lapadula e Falco: si seguono anche altre due piste - serieApallone : Lapadula-Cagliari: i dettagli dell'offerta rossoblù: Il Cagliari è sempre interessato ad acqu...... leggi di più s… -

La dirigenza azzurra, per sostituirlo, ha in mente una rosa di quattro giocatori: Tameze (Verona), Svanberg (Bologna), Nandez () e Thorsby (Sampdoria) . Lo riporta il Corriere dello Sport.... SKRINIAR VERSO IL PSG Per quanto riguarda le uscite, ilestivo vedrà l' Inter ... Il primo è Dalbert , reduce dal prestito al: il brasiliano piace al Nizza , i nerazzurri chiedono ...Fabian Ruiz non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. La dirigenza azzurra, per sostituirlo, ha in mente una rosa di quattro giocatori: Tameze (Verona), Svanberg (Bologna), Nandez (Cagliari) e ...Spazio anche ad eventuali jolly nel mercato dell'Inter, che si guarda sempre intorno con antenne dritte: ecco Tameze ...