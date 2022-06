Anche Lucia Azzolina si unisce al gruppo di Di Maio: “Il Movimento 5 Stelle non esiste più” (Di sabato 25 giugno 2022) Tra i “dimaiani”, i parlamentari che hanno seguito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e hanno aderito al gruppo “Insieme per il Futuro”, c’è Anche Lucia Azzolina, deputata ed ex ministra dell’Istruzione: “Non è stata una scelta semplice, ma annuncio il mio addio al M5S, entro nel gruppo di Luigi Di Maio”. Si allarga sempre più la frangia degli “scissionisti”, ora intorno a quota 60. “Ho passato gli ultimi tre giorni a chiedere un cambiamento che non ci sarà – ha spiegato Azzolina – e ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia il Movimento 5 Stelle e non so rispondere. Il famoso nuovo corso, quello della maturità politica, non è mai iniziato. Non siamo né carne né pesce. Evidentemente non è stato ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Tra i “dimaiani”, i parlamentari che hanno seguito il ministro degli Esteri Luigi Die hanno aderito al“Insieme per il Futuro”, c’è, deputata ed ex ministra dell’Istruzione: “Non è stata una scelta semplice, ma annuncio il mio addio al M5S, entro neldi Luigi Di”. Si allarga sempre più la frangia degli “scissionisti”, ora intorno a quota 60. “Ho passato gli ultimi tre giorni a chiedere un cambiamento che non ci sarà – ha spiegato– e ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia ile non so rispondere. Il famoso nuovo corso, quello della maturità politica, non è mai iniziato. Non siamo né carne né pesce. Evidentemente non è stato ...

