Allegri | la situazione è ormai insostenibile | i tifosi non ne possono più

Continuano a piovere critiche nei confronti di Allegri; i tifosi bianconeri, dopo le ultime notizie, sembrano veramente stufi del tecnico. Abbiamo più volte sottolineato come il ritorno di Allegri non sia stato gradito, al cento per cento, da tutta la tifoseria bianconera; il tecnico è stato criticato principalmente dal punto di vista del gioco, considerato non idoneo in un calcio ormai quotato all'attacco. I risultati sportivi ottenuti dalla Juventus, nel corso della passata stagione, non hanno di certo aiutato Allegri a far alzare l'indice di gradimento nei suoi confronti; le cose sembrano ulteriormente peggiorate con la vicenda de Ligt e il rischio di perdere il centrale messo nel mirino dal Chelsea. AnsafotoLa notizia di de Ligt a rischio cessione, con il Chelsea fortemente interessato al giocatore ...

