Aborto Usa, cosa succede ora nei vari Stati dopo la scelta della Corte suprema (Di sabato 25 giugno 2022) . In corso in varie città proteste e manifestazioni Con sei voti a favore e tre i contrari, la Corte suprema degli Stati Uniti ha decretato la cancellazione della Roe v. Wade del 1973, il diritto costituzionale che garantiva la libera scelta all'interruzione di gravidanza. La decisione ha scatenato le proteste in tantissime città da New York a Boston, da Miami a Los Angeles. Il presidente Biden ha commentato la notizia in una conferenza stampa: "È un giorno triste per l'America. Riportati indietro di 150 anni. È la realizzazione di un'ideologia estrema, si torna indietro di 150 anni la salute delle donne è a rischio: ragazze saranno costrette a partorire il figlio del loro stupratore".

