Ucraina, Draghi: “Salto identitario per Ue, passaggio storico” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’Ue sta crescendo, sta diventando sempre più importante”. E’ quanto ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa da Bruxelles. “Sta diventando quell’istituzione a cui guardano tutti i Paesi d’Europa come a un’istituzione capace di dar loro stabilità, prosperità e sicurezza”. “E’ un passo straordinario nella storia dell’Unione, è una dimensione che ha acquisito più importanza a causa della guerra in Ucraina” dice. “Paesi che prima non pensavano di entrare nell’Unione oggi vogliono avere rapidamente lo status di candidati. L’Ue ha cominciato a rispondere a questa richiesta, è un Salto identitario dell’Unione: è un passaggio storico, in cui l’Ue sta acquisendo un’identità diversa. Il processo per l’ammissione all’Unione rimarrà esigente ma sarà molto meno ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’Ue sta crescendo, sta diventando sempre più importante”. E’ quanto ha detto il premier Marioin conferenza stampa da Bruxelles. “Sta diventando quell’istituzione a cui guardano tutti i Paesi d’Europa come a un’istituzione capace di dar loro stabilità, prosperità e sicurezza”. “E’ un passo straordinario nella storia dell’Unione, è una dimensione che ha acquisito più importanza a causa della guerra in” dice. “Paesi che prima non pensavano di entrare nell’Unione oggi vogliono avere rapidamente lo status di candidati. L’Ue ha cominciato a rispondere a questa richiesta, è undell’Unione: è un, in cui l’Ue sta acquisendo un’identità diversa. Il processo per l’ammissione all’Unione rimarrà esigente ma sarà molto meno ...

Pubblicità

christianrocca : Grazie @matteorenzi e @Quirinale per Draghi. E pensare che tutto il Parlamento e tutti i giornali, tranne… - EnricoLetta : A Bruxelles #Draghi rappresenterà le bandiere ???? e ????. Siamo orgogliosi perché l’Italia gioca un ruolo cruciale per… - borghi_claudio : È molto interessante che Draghi abbia detto che l'Italia vuole l'Ucraina nella UE. Non mi ricordo però in Parlament… - Romanoff_PE : RT @lucianocapone: 31 maggio:“Sostengo l’Ucraina perché diventi membro dell’Ue. Lo status di candidato trova l’obiezione di tutti i grandi… - micheilucia : RT @Ste_Mazzu: Per la nostra stampa Mario 'Peacemaker' Draghi ha fatto cambiare rotta agli Usa, infatti da allora hanno inviato ancora più… -