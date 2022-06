Tragedia Mottarone | per i periti doveva essere cambiate una parte della cabina

(Di venerdì 24 giugno 2022) In merito allafunivia deli primi accertamenti deihanno riscontrato che la testa fusa che collegava la fune allasostituita per tre fili ...

In merito alladella funivia deli primi accertamenti dei periti hanno riscontrato che la testa fusa che collegava la fune alla cabina doveva essere sostituita per tre fili lesionati e "qualora ...Non saranno il 14. 21 e 22 luglio le nuove udienze dell'incidente probatorio che deve chiarire le cause e le responsabilità delladella funivia del, nella quale domenica 23 maggio 2021 persero la vita 14 persone. Tutto è stato rinviato a ottobre: il 20, il 21 e il 24 le nuove date fissate dal Gip Annalisa ...Il 23 maggio 2021 la funivia del Mottarone cedeva causando la morte di 14 persone ... ottenuta dai periti nell'ambito dell'incidente probatorio sulle cause della tragedia. "Preme sottolineare che ...I primi accertamenti sulla funivia del Mottarone, che il 23 maggio 2021 causò la morte di 14 persone, hanno riscontrato la presenza di “3 fili lesionati ad 8 millimetri dal colletto della testa fusa d ...