Terrorismo | ideavano un attentato in Italia | fermati a Trento due presunti jihadisti

Due giovani incensurati di origine kosovare, un uomo e una donna, si sarebbero addestrati per compiere atti violenti e avrebbero progettato di compiere in Italia un attentato con ordigni esplosivi, in nome dell'organizzazione terroristica "Stato Islamico" (IS) L'articolo proviene da Firenze Post.

