Studio, vaccini anti Covid hanno impedito 20 milioni di morti in un anno (Di venerdì 24 giugno 2022) I vaccini anti-Covid hanno impedito quasi 20 milioni di morti nel primo anno dopo la loro introduzione. Lo sostiene - scrive la Afp - il primo grande Studio sull'argomento pubblicato oggi. La ricerca, pubblicata su The Lancet Infectious Diseases, si basa sui dati di 185 paesi, raccolti dall'8 dicembre 2020 all'8 dicembre 2021. Si tratta del primo tentativo di stimare il numero di decessi prevenuti direttamente e indirettamente a seguito delle vaccinazioni contro il Covid-19. Lo Studio ha evidenziato che sono stati evitati 19,8 milioni di decessi su una stima di 31,4 milioni di decessi che si sarebbero verificati se non fossero stati disponibili ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 giugno 2022) Iquasi 20dinel primodopo la loro introduzione. Lo sostiene - scrive la Afp - il primo grandesull'argomento pubblicato oggi. La ricerca, pubblicata su The Lancet Infectious Diseases, si basa sui dati di 185 paesi, raccolti dall'8 dicembre 2020 all'8 dicembre 2021. Si tratta del primo tentativo di stimare il numero di decessi prevenuti direttamente e indirettamente a seguito delle vaccinazioni contro il-19. Loha evidenziato che sono stati evitati 19,8di decessi su una stima di 31,4di decessi che si sarebbero verificati se non fossero stati disponibili ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Under 40, effetti avversi. Vaccinati con più miocarditi. Ecco cosa rivela lo studio di Oxford… - borghi_claudio : Studio su effetti avversi vaccini da parte di molti nomi illustri. - NicolaPorro : Uno studio su covi e vaccini analizzato da Paolo Becchi e Nicola Trevisan ?? - kitty_b88 : RT @fattoquotidiano: Under 40, effetti avversi. Vaccinati con più miocarditi. Ecco cosa rivela lo studio di Oxford - silvia92745700 : RT @fattoquotidiano: Under 40, effetti avversi. Vaccinati con più miocarditi. Ecco cosa rivela lo studio di Oxford -