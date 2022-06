“Siete dei vigliacchi”. Guenda Goria è una furia: “Questo non me lo potete fare” (Di venerdì 24 giugno 2022) Guenda Goria in difesa di Dayane Mello. Una vicenda che in molti hanno seguito attraverso gli annunci sui social lanciati dalla modella brasiliana. Dayane Mello, infatti, avrebbe esposto denuncia contro gli hater e la figlia di Maria Teresa Ruta non poteva che dire la sua a riguardo. Guenda Goria, il duro sfogo a sostegno di una brutta vicenda. Dayane Mello, la denuncia contro gli hater: “Devo denunciare delle persone che continuano a fare gli hater, cattiveria su di me, su tanti argomenti. Prendo un provvedimento, continuano a distruggermi, oppure a sentirsi nel diritto di scegliere qualsiasi cosa che riguarda la mia vita. Devo prendere il provvedimento contro le persone che invadono la mia sfera personale”. (Guenda Goria, quel dolore mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)in difesa di Dayane Mello. Una vicenda che in molti hanno seguito attraverso gli annunci sui social lanciati dalla modella brasiliana. Dayane Mello, infatti, avrebbe esposto denuncia contro gli hater e la figlia di Maria Teresa Ruta non poteva che dire la sua a riguardo., il duro sfogo a sostegno di una brutta vicenda. Dayane Mello, la denuncia contro gli hater: “Devo denunciare delle persone che continuano agli hater, cattiveria su di me, su tanti argomenti. Prendo un provvedimento, continuano a distruggermi, oppure a sentirsi nel diritto di scegliere qualsiasi cosa che riguarda la mia vita. Devo prendere il provvedimento contro le persone che invadono la mia sfera personale”. (, quel dolore mai ...

