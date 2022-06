Sardegna, da oggi puoi visitare una delle spiagge più belle d’Europa: dove si trova e come raggiungerla (Di venerdì 24 giugno 2022) La Sardegna è uno dei più grandi gioielli naturali della nostra penisola e tra le sue splendide spiagge, c’è anche una delle più belle d’Europa. Una cala a numero chiuso, che dal 24 giugno aprirà i suoi cancelli. LEGGI ANCHE:– Sardegna, la spiaggia ‘dove inizia il mondo’: la perla poco conosciuta dai turisti “Scrigni di rara bellezza, incastonati da rocce calcaree e profumati di mirto, elicriso e ginepro“: così il servizio del Tg5 introduce quella che è stata dichiarata una delle più belle d’Europa, Cala Goloritzè. La spiaggia, che si trova nel comune di Baunei nella parte sud del golfo di Orosei in provincia di Nuoro, si è posizionata al quarto posto nella classifica stilata ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 giugno 2022) Laè uno dei più grandi gioielli naturali della nostra penisola e tra le sue splendide, c’è anche unapiù. Una cala a numero chiuso, che dal 24 giugno aprirà i suoi cancelli. LEGGI ANCHE:–, la spiaggia ‘inizia il mondo’: la perla poco conosciuta dai turisti “Scrigni di rarazza, incastonati da rocce calcaree e profumati di mirto, elicriso e ginepro“: così il servizio del Tg5 introduce quella che è stata dichiarata unapiù, Cala Goloritzè. La spiaggia, che sinel comune di Baunei nella parte sud del golfo di Orosei in provincia di Nuoro, si è posizionata al quarto posto nella classifica stilata ...

