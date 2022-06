Sanità, Giuliano (UGL): "Manca il personale per attuare riforma della Medicina del territorio. Si rischia ennesimo fallimento" (Di venerdì 24 giugno 2022) 'La contrapposizione tra Governo e Regioni sulla Medicina territoriale non è un buon segnale per I cittadini. Il via libera alla riforma attraverso il decreto ministeriale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale dovrebbe dare forza a quella diga da costruire, attraverso Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative, ma rischia di essere l'ennesimo buco nell'acqua se non ... Leggi su politicanews (Di venerdì 24 giugno 2022) 'La contrapposizione tra Governo e Regioni sullaterritoriale non è un buon segnale per I cittadini. Il via libera allaattraverso il decreto ministeriale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale dovrebbe dare forza a quella diga da costruire, attraverso Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative, madi essere l'buco nell'acqua se non ...

