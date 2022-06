Salernitana, spuntano le cifre per Joao Pedro: pronto un biennale (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Salernitana è a un passo da Joao Pedro. Dopo lo scatto di ieri, la società granata conta di chiudere il prima possibile con l’attaccante destinato a lasciare il Cagliari. Il presidente Danilo Iervolino dovrebbe versare nelle casse dei sardi una cifra che si aggirerà intorno ai 6 milioni di euro. Per l’italo-brasiliano, invece, pronto un contratto biennale da 2 milioni a stagione. C’è grande fiducia in casa Salernitana per il buon esito dell’affare che consegnerà a Davide Nicola un nuovo attaccante. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Laè a un passo da. Dopo lo scatto di ieri, la società granata conta di chiudere il prima possibile con l’attaccante destinato a lasciare il Cagliari. Il presidente Danilo Iervolino dovrebbe versare nelle casse dei sardi una cifra che si aggirerà intorno ai 6 milioni di euro. Per l’italo-brasiliano, invece,un contrattoda 2 milioni a stagione. C’è grande fiducia in casaper il buon esito dell’affare che consegnerà a Davide Nicola un nuovo attaccante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

vivoperlinter : Pinamonti Inter, Monza Salernitana ma non solo: spuntano due top club - Calcio_Casteddu : ? Tra #Torino e #Monza spuntano i campani ? Sorpasso decisivo? ? La situazione #JoaoPedro #Salernitana #Cagliari… - SportdelSud : ??? Con le partenze di #Bonazzoli e #Djuric, la #Salernitana è chiamata ad intervenire sul mercato per acquistare un… - infoitsport : Salernitana, per l'attacco spuntano due nomi nuovi - TuttoSalerno : Salernitana, per l'attacco spuntano due nomi nuovi -