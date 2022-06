“Peccato, non ci saranno”. GF Vip 7, delusione sui primi nomi bomba dei concorrenti: hanno detto no (Di venerdì 24 giugno 2022) Niente GF Vip 7 per Gemma Galgani e Giorgio Manetti. In settimana sono stati fatti tanti nomi ma nessuno di questi è stato confermato. Anzi, come nel caso di Gem&George è arrivata la smentita. Non si tratta di un intervento della produzione o di Alfonso Signorini, ma di ThePipol. I due erano stati annunciati con una foto in prima pagina sulla copertina dell’ultimo numero del settimanale Nuovo TV. Niente GF Vip 7 per Gemma Galgani e Giorgio Manetti Niente GF Vip 7 per Gemma e Giorgio si legge nella nuova rubrica “Le Fake News Della Settimana” dove ThePipol si è espresso sui nomi circolati attorno allo show di Alfonso Signorini: “Morgan, Amanda Lear, Malgioglio, Katia Ricciarelli e soprattutto Heather Parisi, non commenteranno il GFVip. Non ci saranno nip al GFVip. Gemma Galgani resterà a Uomini e Donne. Giorgio Manetti non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Niente GF Vip 7 per Gemma Galgani e Giorgio Manetti. In settimana sono stati fatti tantima nessuno di questi è stato confermato. Anzi, come nel caso di Gem&George è arrivata la smentita. Non si tratta di un intervento della produzione o di Alfonso Signorini, ma di ThePipol. I due erano stati annunciati con una foto in prima pagina sulla copertina dell’ultimo numero del settimanale Nuovo TV. Niente GF Vip 7 per Gemma Galgani e Giorgio Manetti Niente GF Vip 7 per Gemma e Giorgio si legge nella nuova rubrica “Le Fake News Della Settimana” dove ThePipol si è espresso suicircolati attorno allo show di Alfonso Signorini: “Morgan, Amanda Lear, Malgioglio, Katia Ricciarelli e soprattutto Heather Parisi, non commenteranno il GFVip. Non cinip al GFVip. Gemma Galgani resterà a Uomini e Donne. Giorgio Manetti non è ...

Pubblicità

AngeloCiocca : 'Se non ci fosse Draghi ora lo spread sarebbe più alto' così Enrico Letta a Di Martedì su La7. Peccato che da quand… - Azzurri : ?? #Mancini: “È un peccato chiudere così. Dispiace per il risultato, ma nel nostro gruppo è ancora tutto aperto. Que… - paolodeberti23 : @ItalianPolitics Ma guarda che non c'è correlazione necessaria, a differenza di tutti sti malori dove chi pensa a m… - andream23612623 : @Chiappuz Non era quindi lei a saldare e bere latte.Verranno immigrati stranieri,che venuti dalla strada,con la fam… - segretietrasgr1 : @BlueDomino73 @pollyback Un peccato non prendere il caffè con te -