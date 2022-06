Neymar in svendita | umiliato dal Psg Proposto per soli 50 milioni | la trattativa segreta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Le parole dello sceicco Al-Khelaifi sono apparse come enigmatiche suJr: “Restano solo giocatori motivati e che credono nel club, altrimenti cessione”, le sue parole riassunte. E per il brasiliano, il futuro all'ombra della Tour Eiffel non è certo, tanto che il Psg non è contento del suo rendimento. E secondo le voci provenienti dalla Spagna, il suo ritorno al Barcellona poteva realizzarsi per "" 50di euro, praticamente in saldo. Alla fine però non è stato così. Secondo quanto riportato da José Alvarez Haya, noto giornalista spagnolo di El Chiringuito, infatti, il Barcellona avrebbe ricevuto alcune chiamate da parte di intermediari del club parigini, uno su tutti Pini Zahavi, l'agente di. Alvarez Haya ha però sottolineato come il brasiliano non rientri nei piani dei blaugrana. ...