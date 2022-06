Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: "Investire in ricerca" (Di venerdì 24 giugno 2022) Palermo, 24 giu. (Adnkronos) - “L'agricoltura fornisce cibo per l'uomo sia direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita demografica mondiale e della correlata problematica della sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà necessario utilizzare le moderne Nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole”. A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in nanotecnologia “4Ward360”, che proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators Business Forum”, un appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente dedicata all'innovazione. Una manifestazione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Palermo, 24 giu. (Adnkronos) - “L'fornisce cibo per l'uomo sia direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita demografica mondiale e della correlata problematica della sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà necessario utilizzare le modernee biotecnologie nelle scienze agricole”. A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale diin nanotecnologia “4Ward360”, che proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators Business Forum”, un appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente dedicata all'innovazione. Una manifestazione ...

Pubblicità

italiaserait : Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: “Investire in ricerca” - ledicoladelsud : Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: “Investire in ricerca” - fisco24_info : Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: 'Investire in ricerca': (Adnkronos) - “L’agricoltura fornisce cibo per l’u… - LocalPage3 : Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: 'Investire in ricerca' - TV7Benevento : Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: 'Investire in ricerca' - -