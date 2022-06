Pubblicità

MediasetTgcom24 : Monza, 'Dacci i soldi o ti buco tuo figlio': baby spacciatori arrestati per estorsione #monza - regole_senza : @DiMarzio @CagliariCalcio Gianluca se puoi dacci notizie su Joao Pedro al Monza... Troveranno a breve un accordo il… -

Leggi Anche, vessava la famiglia ed estorceva denaro: la sorella lo fa arrestare Leggi Anche Droga, sequestravano i clienti morosi: smantellata banda di pusher a Torino All'incontro i due ...Un acquisto che per un ragazzino di 14 anni diè stato l'inizio dei guai. A venderla due ... I messaggi sarebbero stati sempre gli stessi: "i soldi o ti picchiamo". Ad una telefonata ha ...I due spacciatori di 14 e 15 anni sono stati arrestati in flagranza di reato mentre incontravano la madre della vittima un 14enne per regolare i conti ...Si tratta di due fratelli di 15 e 16 anni di Desio che hanno minacciato per telefono un coetaneo e sua madre, per ottenere il pagamento di un debito di droga ...