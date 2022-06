Meteo venerdì: caldo africano senza sosta, con picchi di 40°C, ma anche temporali (Di venerdì 24 giugno 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. anche nei prossimi giorni sarà sempre l’anticiclone africano a dettar legge sul Mediterraneo centrale, arroventando il clima fin sulle nostre regioni. Sarà al Sud che si raggiungeranno i valori termici più elevati con picchi anche di 40°C e localmente oltre. Farà caldo anche al Centro-Nord, ma in misura più attenuata. Le regioni settentrionali rimarranno parzialmente esposte al passaggio di alcuni impulsi di instabilità di origine atlantica in scorrimento verso l’Europa centrale, destinati ad innescare qualche rovescio o temporale prevalentemente sui settori alpini e prealpini, seppur di tanto in tanto qualche goccia potrà cadere anche in Liguria, Sardegna e tratti del Centro Italia entro la fine ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE.nei prossimi giorni sarà sempre l’anticiclonea dettar legge sul Mediterraneo centrale, arroventando il clima fin sulle nostre regioni. Sarà al Sud che si raggiungeranno i valori termici più elevati condie localmente oltre. Faràal Centro-Nord, ma in misura più attenuata. Le regioni settentrionali rimarranno parzialmente esposte al passaggio di alcuni impulsi di instabilità di origine atlantica in scorrimento verso l’Europa centrale, destinati ad innescare qualche rovescio o temporale prevalentemente sui settori alpini e prealpini, seppur di tanto in tanto qualche goccia potrà caderein Liguria, Sardegna e tratti del Centro Italia entro la fine ...

Le previsioni meteo di venerdì 24 giugno NORD E CENTRO Condizioni di instabilità su zone alpine e prealpine con rovesci e temporali, fenomeni che interesseranno anche la pianura piemontese settentrionale e in maniera più debole il levante ... Temporali e caldo estremo: allerte meteo da Nord a Sud ... il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla in previsione di temporali sparsi previsti dal pomeriggio di giovedì fino alla sera di venerdì.