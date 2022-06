Mattino 5 va in ferie: Federica Panicucci e Francesco Vecchi ai saluti finali (Di venerdì 24 giugno 2022) Venerdì 24 giugno, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di Mattino 5. Dal prossimo lunedì Federica Panicucci e Francesco Vecchi saranno in vacanza fino a settembre. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Mattino 5? I ringraziamenti di Federica Panicucci Per salutare i telespettatori affezionati a Mattino 5, Federica Panicucci ha deciso di fare un giro dietro le quinte per fare i nomi e cognomi di tutti coloro che lavorano al programma. Una volta tornata in studio, Panicucci ha ammesso che la stagione non è stata facile da portare avanti: pandemia, guerra tra Russia e Ucraina e la siccità. Successivamente la presentatrice è passata ai saluti ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 giugno 2022) Venerdì 24 giugno, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di5. Dal prossimo lunedìsaranno in vacanza fino a settembre. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di5? I ringraziamenti diPer salutare i telespettatori affezionati a5,ha deciso di fare un giro dietro le quinte per fare i nomi e cognomi di tutti coloro che lavorano al programma. Una volta tornata in studio,ha ammesso che la stagione non è stata facile da portare avanti: pandemia, guerra tra Russia e Ucraina e la siccità. Successivamente la presentatrice è passata ai...

