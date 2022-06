Manchester United | il futuro di Ronaldo resta un rebus | le ultime dall'Inghilterra

Pubblicità

Ekremkonur : ?? Vitinha ?? PSG ? ?? Arsenal ? #AFC ?? Manchester United ? #MUFC - MosesGermanico : @thealpha24_ Manchester United imepoteza mvuto kabisa?? - javidmemmedov : @ntvspor Manchester United finalini. - junews24com : Ronaldo torna alla Juve? Zazzaroni: «È una cazzata! Vi spiego» - - RobYJjuve : Cristiano Ronaldo dovrebbe rimanere al Manchester United quest'estate e tornerà per l'allenamento pre-stagionale ?? -

TUTTO mercato WEB

Sull'olandese ex Lazio si sarebbero mosse Chelsea e, avviando contatti preliminari con l'entourage del giocatore. Ancora nessuna offerta ufficiale all'Inter, ma la cose potrebbero ...Ha firmato un contratto biennale, fino al 2024 NEMANJA MATIC (ROMA) dalIl serbo si trasferisce in giallorosso dopo i cinque anni vissuti a Old Trafford. Ha firmato un contratto ... Manchester United fermo sul mercato: ora anche Cristiano Ronaldo medita l'addio La Juve pronta a riabbracciare ufficialmente Pogba: viaggio nella trattativa per il gran ritorno del francese in bianconero ...La smentita di una possibile partenza appena dopo un anno dal suo ritorno a Manchester, è arrivata proprio dall'Inghilterra ... un presunto mal di pancia per la deludente stagione con lo United.