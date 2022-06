Liliana Segre: «Da piccola mi dicevano “muori”, ora so che l’odio si può combattere con le parole» (Di venerdì 24 giugno 2022) La senatrice a vita Liliana Segre è stata protagonista anche dell’esame di maturità. E la traccia sul libro scritto con Gherardo Colombo si accompagna alla presentazione dei risultati della Commissione sui discorsi d’odio che la reduce dall’Olocausto fa oggi in un’intervista rilasciata a La Stampa: «Il fatto che alla fine il 18 per cento dei maturandi abbia scelto il nostro libro, “La sola colpa di essere nati”, è un segnale importante. Non tutto è perduto. L’ho trovato consolante, il coronamento di una lunga fatica e una combinazione importante con i risultati della Commissione, raggiunti all’unanimità. Cosa niente affatto scontata. È un po’ come se fossero maturati tutti quanti: studenti e parlamentari». Nel colloquio con Paolo Colonnello la senatrice ricorda: «Da piccola mi dicevano “muori”, mi ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) La senatrice a vitaè stata protagonista anche dell’esame di maturità. E la traccia sul libro scritto con Gherardo Colombo si accompagna alla presentazione dei risultati della Commissione sui discorsi d’odio che la reduce dall’Olocausto fa oggi in un’intervista rilasciata a La Stampa: «Il fatto che alla fine il 18 per cento dei maturandi abbia scelto il nostro libro, “La sola colpa di essere nati”, è un segnale importante. Non tutto è perduto. L’ho trovato consolante, il coronamento di una lunga fatica e una combinazione importante con i risultati della Commissione, raggiunti all’unanimità. Cosa niente affatto scontata. È un po’ come se fossero maturati tutti quanti: studenti e parlamentari». Nel colloquio con Paolo Colonnello la senatrice ricorda: «Dami”, mi ...

