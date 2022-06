La storia di Sara, un inferno di abusi vissuto due volte. Il suo libro diventa un film (Di venerdì 24 giugno 2022) Dalla luce che emana non penseresti mai che nella sua vita ci sia stato tanto buio: abusi sessuali quando era bambina, violenze da giovane sposa, anni di privazione degli affetti come punizione per essersi infine sottratta alle torture fisiche e psicologiche. Quando parliamo di donne vittime di abusi fisici e psicologici sembrano solo numeri, solo cronaca, ma Sara, come le altre, è una persona vera. Osservi i suoi occhi dolcissimi, la sua mente fervida, il suo cuore aperto agli altri, quella rara capacità di suscitare emozioni con versi e racconti, e ti chiedi dove siano il cinismo e il rancore che ti aspetteresti. Ha vissuto un doppio inferno inflitto dalle persone care e per tanto tempo ha dovuto fare a meno degli affetti più importanti per la sua volontà di uscire dalla situazione di violenze con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Dalla luce che emana non penseresti mai che nella sua vita ci sia stato tanto buio:sessuali quando era bambina, violenze da giovane sposa, anni di privazione degli affetti come punizione per essersi infine sottratta alle torture fisiche e psicologiche. Quando parliamo di donne vittime difisici e psicologici sembrano solo numeri, solo cronaca, ma, come le altre, è una persona vera. Osservi i suoi occhi dolcissimi, la sua mente fervida, il suo cuore aperto agli altri, quella rara capacità di suscitare emozioni con versi e racconti, e ti chiedi dove siano il cinismo e il rancore che ti aspetteresti. Haun doppioinflitto dalle persone care e per tanto tempo ha dovuto fare a meno degli affetti più importanti per la sua volontà di uscire dalla situazione di violenze con ...

