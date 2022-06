La Fina vieta ad Anita Álvarez di gareggiare. I medici: «Forse questo sport non fa per lei» (Di venerdì 24 giugno 2022) La Fina ha fermato Anita Álvarez dopo lo svenimento in acqua di mercoledì. Avrebbe dovuto competere di nuovo oggi, nella Finale a squadre libere in programma a Budapest. I medici degli Stati Uniti le avevano dato l’okay, ma solo tre ore prima dell’inizio della gara, la Fina ha vietato agli Stati Uniti di farla entrare in acqua. As riporta le parole del capo dei servizi medici della Coppa del Mondo, Bela Merkely, ai media ungheresi: “Ci sono diversi tipi di atleti, alcuni tollerano bene che la quantità di ossigeno e anidride carbonica vari in questo modo. Ma c’è chi è più sensibile. Lei è una di loro. Probabilmente questo sport non fa per lei”. L’allenatore degli Stati Uniti ha pubblicato un post sui ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 giugno 2022) Laha fermatodopo lo svenimento in acqua di mercoledì. Avrebbe dovuto competere di nuovo oggi, nellale a squadre libere in programma a Budapest. Idegli Stati Uniti le avevano dato l’okay, ma solo tre ore prima dell’inizio della gara, lahato agli Stati Uniti di farla entrare in acqua. As riporta le parole del capo dei servizidella Coppa del Mondo, Bela Merkely, ai media ungheresi: “Ci sono diversi tipi di atleti, alcuni tollerano bene che la quantità di ossigeno e anidride carbonica vari inmodo. Ma c’è chi è più sensibile. Lei è una di loro. Probabilmentenon fa per lei”. L’allenatore degli Stati Uniti ha pubblicato un post sui ...

