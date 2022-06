Khaby Lame: «Sono il re di TikTok ma mi sento ancora straniero senza cittadinanza» (Di venerdì 24 giugno 2022) Khaby Lame è diventato il creator più seguito di TikTok con 142,5 milioni di follower e 2,3 miliardi di visualizzazioni. Ma, racconta oggi in un’intervista rilasciata a Riccardo Luna per Repubblica, non ha potuto presenziare al VidCon, la conferenza di youtuber e TikToker che si svolge negli Stati Uniti. Perché il suo visto non è arrivato in tempo: con il passaporto senegalese è più difficile ottenerlo. E quello italiano non lo avrà finché non avrà ottenuto la cittadinanza. «I miei genitori non abitano più a Chivasso – racconta – gli ho comprato una casa poco fuori Milano. Se la meritano». Qualche mese fa lo ha convocato il Questore per la cittadinanza: «Mi hanno fatto delle foto e mi hanno lasciato andare». E se potesse dire qualcosa alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, le ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022)è diventato il creator più seguito dicon 142,5 milioni di follower e 2,3 miliardi di visualizzazioni. Ma, racconta oggi in un’intervista rilasciata a Riccardo Luna per Repubblica, non ha potuto presenziare al VidCon, la conferenza di youtuber eer che si svolge negli Stati Uniti. Perché il suo visto non è arrivato in tempo: con il passaporto senegalese è più difficile ottenerlo. E quello italiano non lo avrà finché non avrà ottenuto la. «I miei genitori non abitano più a Chivasso – racconta – gli ho comprato una casa poco fuori Milano. Se la meritano». Qualche mese fa lo ha convocato il Questore per la: «Mi hanno fatto delle foto e mi hanno lasciato andare». E se potesse dire qualcosa alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, le ...

