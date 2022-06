Ius Scholae: Iezzi (Lega), 'sondaggi risibili, cittadinanza non va regalata' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "sondaggi risibili. Siamo e resteremo fermamente contrari allo ius Scholae. In commissione abbiamo dato battaglia, facendo ricredere chi dava per scontato una sua rapida approvazione. Continueremo a farlo in Aula. Non permetteremo al cinismo della sinistra di strumentalizzare i minori per regalare la cittadinanza anche ai molestatori e ai violenti di Peschiera del Garda". Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - ". Siamo e resteremo fermamente contrari allo ius. In commissione abbiamo dato battaglia, facendo ricredere chi dava per scontato una sua rapida approvazione. Continueremo a farlo in Aula. Non permetteremo al cinismo della sinistra di strumentalizzare i minori per regalare laanche ai molestatori e ai violenti di Peschiera del Garda". Così il deputato dellaIgor, capogruppo in commissione Affari costituzionali.

Pubblicità

amnestyitalia : #IusScholae: la discussione slitta al 29 giugno. Il Parlamento riconosca al più presto i diritti delle persone ital… - fattoquotidiano : Ius Scholae, il sondaggio: il 62% degli intervistati non sa cosa sia. Ma se lo conoscono in 6 su 10 si dicono a fav… - ItaliaViva : Il 29 giugno alla Camera lo Ius Scholae. @Michele_Anzaldi - forzadestra : RT @LucioMalan: Fakenews a UnoMattina. Marcello Sorgi dice che Khaby Lame non ha la cittadinanza italiana “perché non è stata approvata la… - tobiamc : RT @Michele_Anzaldi: Ius Scholae, la legge in Aula mercoledì: cosa significa -