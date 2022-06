Investita e uccisa da uno scooter mentre attraversa sulle strisce: lascia due figlie (Di venerdì 24 giugno 2022) Costa Volpino. Era salita al Nord dal suo Meridione una cinquantina di anni fa per amore di suo marito, scomparso lo scorso anno. Michelina dell’Angelo ha perso la vita giovedì mattina a 70 anni a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente avvenuto lungo la via Nazionale. Mancavano pochi minuti alle 8 quando la donna, mentre stava attraversando la strada per tornare a casa dopo alcune commissioni, è stata travolta da uno scooter guidato da un 55enne che arrivava da Lovere e viaggiava in direzione di Rogno. L’impatto è stato tremendo. La 70enne è stata sbalzata sull’asfalto battendo anche la testa. Inutile l’intervento sul posto dell’elisoccorso e del personale sanitario a bordo di tre ambulanze: la donna si è spenta nel giro di pochi minuti. La vittima, che abitava nelle vicinanze dello scontro, lascia nel ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Costa Volpino. Era salita al Nord dal suo Meridione una cinquantina di anni fa per amore di suo marito, scomparso lo scorso anno. Michelina dell’Angelo ha perso la vita giovedì mattina a 70 anni a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente avvenuto lungo la via Nazionale. Mancavano pochi minuti alle 8 quando la donna,stavando la strada per tornare a casa dopo alcune commissioni, è stata travolta da unoguidato da un 55enne che arrivava da Lovere e viaggiava in direzione di Rogno. L’impatto è stato tremendo. La 70enne è stata sbalzata sull’asfalto battendo anche la testa. Inutile l’intervento sul posto dell’elisoccorso e del personale sanitario a bordo di tre ambulanze: la donna si è spenta nel giro di pochi minuti. La vittima, che abitava nelle vicinanze dello scontro,nel ...

