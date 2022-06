GUIDA TV 24 GIUGNO 2022: UN VENERDÌ TRA TOP DIECI, NEW AMSTERDAM E TANTI FILM (Di venerdì 24 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Top DIECI (R) – Intrattenimento Rai2 ore 21.20: NCIS + NCIS Hawai’i 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 21.20: Un Giorno di Pioggia a New York 1°Tv – FILM Rete4 ore 21.25: Quarto Grado: Le Storie – Attualità Canale5 ore 21.30: New AMSTERDAM 1°Tv – Serie-Tv Italia1 ore 21.20: Interstellar – FILM La7 ore 21.15: Propaganda Live: Best Of – Talk Show Tv8 ore 21.30: I Delitti del BarLume – FILM Nove ore 21.35: I Migliori Fratelli di Crozza – Satira I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 00.00: Ricchi di Fantasia – FILM Rai2 ore 23.00: Mediterraneo – FILM Rai3 ore 23.00: ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Top(R) – Intrattenimento Rai2 ore 21.20: NCIS + NCIS Hawai’i 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 21.20: Un Giorno di Pioggia a New York 1°Tv –Rete4 ore 21.25: Quarto Grado: Le Storie – Attualità Canale5 ore 21.30: New1°Tv – Serie-Tv Italia1 ore 21.20: Interstellar –La7 ore 21.15: Propaganda Live: Best Of – Talk Show Tv8 ore 21.30: I Delitti del BarLume –Nove ore 21.35: I Migliori Fratelli di Crozza – Satira I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 00.00: Ricchi di Fantasia –Rai2 ore 23.00: Mediterraneo –Rai3 ore 23.00: ...

