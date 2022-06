Gb, presidente dei Tory lascia dopo debacle suppletive (Di venerdì 24 giugno 2022) Il presidente dei conservatori al governo del Regno Unito si è dimesso oggi alla luce della pesante sconfitta alle elezioni parlamentari suppletive di ieri, costate al partito due seggi, incluso uno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Ildei conservatori al governo del Regno Unito si è dimesso oggi alla luce della pesante sconfitta alle elezioni parlamentaridi ieri, costate al partito due seggi, incluso uno ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : ??? #Agenda Il Presidente Draghi, giovedì 23 e venerdì 24 giugno, è a Bruxelles per partecipare alla Riunione dei Le… - UKRinIT : «Oggi è un buon giorno per l'Europa. Congratulazioni al Presidente Volodymyr Zelensky, alla presidente Maia Sandu e… - AlexBazzaro : Ringrazio il Presidente del Consiglio #Draghi per aver ritenuto opportuno fare un passaggio parlamentare prima dell… - gallina_di : RT @chiaralucetw: #Mattarella “l’azione a favore dei rifugiati va rafforzata ora”. Presidente ci avete reso il più grande centro d’accoglie… - MraCnz : @GiuseppeConteIT In primis: abolizione dei vitalizi. Senatori e deputati dimezzamento dei stipendi. La sanità e sc… -