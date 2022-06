Francesca Chillemi e Can Yaman, sempre più vicini: i fan non ci speravano piu (Di venerdì 24 giugno 2022) Francesca Chillemi e Can Yaman sono sempre più vicini? Finalmente, escono allo scoperto e ciò grazie a un indizio rivelatore. Due attori dal talento e bellezza disarmanti, Francesca Chillemi e Can Yaman si sono ritrovati sul set, dopo l’esordio che ha sancito la loro amicizia, incontrandosi al convento di Suor Angela in Che Dio ci Aiuti. Un legame nonché sodalizio professionale che è destinato a durare, visti gli ottimi presupposti. Francesca Chillemi e Can Yaman-AltranotiziaMa da diverso tempo ormai, circolano voci in merito a una loro presunta liaison, per quanto non ci sia mai stata nessuna conferma ufficiale né smentita, anzi atteggiandosi sempre da grandi amici ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 24 giugno 2022)e Cansonopiù? Finalmente, escono allo scoperto e ciò grazie a un indizio rivelatore. Due attori dal talento e bellezza disarmanti,e Cansi sono ritrovati sul set, dopo l’esordio che ha sancito la loro amicizia, incontrandosi al convento di Suor Angela in Che Dio ci Aiuti. Un legame nonché sodalizio professionale che è destinato a durare, visti gli ottimi presupposti.e Can-AltranotiziaMa da diverso tempo ormai, circolano voci in merito a una loro presunta liaison, per quanto non ci sia mai stata nessuna conferma ufficiale né smentita, anzi atteggiandosida grandi amici ...

